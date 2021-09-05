Врач заявил о риске бесплодия у мужчин, переболевших COVID

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Врач заявил о риске бесплодия у мужчин, переболевших COVIDСперма страдает на генетическом уровне
Главный гинеколог Минздрава РФ академик Лейла Адамян заявила, что коронавирусная инфекция COVID-19 плохо сказывается на репродуктивном здоровье.
По словам врача, сперма у переболевших страдает на генетическом уровне.
Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность. Что касается вакцинированных парней – мы взяли тех, у кого не было никаких проблем со здоровьем — исследования показали, что вакцинация не вызывает никаких изменений как в общем статусе этих мужчин, так и при секвенировании РНК.
Лейла Адамян
главный гинеколог Минздрава РФ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придерживается той же позиции относительно вакцинации и бесплодия. Специалисты говорят, что вакцины не могут влиять на репродуктивную функцию.