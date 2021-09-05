Врач заявил о риске бесплодия у мужчин, переболевших COVID

Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность. Что касается вакцинированных парней – мы взяли тех, у кого не было никаких проблем со здоровьем — исследования показали, что вакцинация не вызывает никаких изменений как в общем статусе этих мужчин, так и при секвенировании РНК.