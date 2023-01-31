Врачи дали лучшие советы по снижению риска рака

Врачи дали лучшие советы по снижению риска ракаОни довольно простые
Многие виды рака можно предотвратить. Хотя такие факторы риска, как возраст или генетика, изменить нельзя, другие, включая образ жизни, вполне можно контролировать.
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Специально для портала Medical Xpress доктора медицинских наук дали советы по профилактике рака.
1. Ешьте здоровую пищу, двигайтесь и сведите к минимуму употребление алкоголя.
Следует соблюдать диету из цельнозерновых, овощей, фруктов и бобов, есть меньше красного и переработанного мяса, фастфуда и продуктов с высоким содержанием жира и сахара.
2. Составьте план по отказу от курения.
Курение может увеличить риск многих видов рака, включая рак лёгких, полости рта, горла, шейки матки, крови, мочевого пузыря, пищевода, желудка, поджелудочной железы и почек.
3. Защитите кожу от ультрафиолетовых лучей.
Воздействие ультрафиолетовых лучей может увеличить риск развития рака кожи. Следует свести к минимуму пребывание на солнце в полдень, носить одежду с длинными рукавами, брюки и широкополую шляпу, а также наносить солнцезащитный крем (SPF не менее 30) за 30 минут до выхода на солнце.
4. Сделайте профилактику рака и скрининг частью своего образа жизни.