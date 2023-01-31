Врачи дали лучшие советы по снижению риска рака

Специально для портала Medical Xpress доктора медицинских наук дали советы по профилактике рака.

1. Ешьте здоровую пищу, двигайтесь и сведите к минимуму употребление алкоголя.

Следует соблюдать диету из цельнозерновых, овощей, фруктов и бобов, есть меньше красного и переработанного мяса, фастфуда и продуктов с высоким содержанием жира и сахара.

2. Составьте план по отказу от курения.

Курение может увеличить риск многих видов рака, включая рак лёгких, полости рта, горла, шейки матки, крови, мочевого пузыря, пищевода, желудка, поджелудочной железы и почек.

3. Защитите кожу от ультрафиолетовых лучей.

Воздействие ультрафиолетовых лучей может увеличить риск развития рака кожи. Следует свести к минимуму пребывание на солнце в полдень, носить одежду с длинными рукавами, брюки и широкополую шляпу, а также наносить солнцезащитный крем (SPF не менее 30) за 30 минут до выхода на солнце.

4. Сделайте профилактику рака и скрининг частью своего образа жизни.