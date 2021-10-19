Врачи достали из желудка мужчины мобильный телефон

Сообщается, что житель Египта обратился к врачам из-за сильных болей в животе. Ему сделали рентген. Процедура показала очаги воспаления и заражения в брюшной полости пациента. Врачи решили немедленно провести операцию.

В итоге в желудке мужчины обнаружили инородное тело — мобильный телефон. Пациент рассказал, что проглотил его полгода назад. В результате у него развилась тяжёлая инфекция.

Ранее мы писали, что в одной из тюрем Косово заключённый проглотил кнопочный мобильный телефон Nokia 3310. Он обратился к врачам намного раньше — через четыре дня, а не полгода.