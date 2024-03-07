Врачи говорят, а чат-боты переводят в код: ученые описали метод использования ИИ

В исследовании изучался потенциал генеративного ИИ (GenAI), наиболее известного благодаря чат-ботам, таким как ChatGPT. Исследование, проведенное под руководством NYU Langone Health, было направлено на использование ChatGPT для разработки программы профилактики диабета на основе текстовых запросов. Эта программа будет поощрять пациентов к принятию здоровых привычек с помощью персонализированных сообщений. Исследователи выясняли, может ли взаимодействие врачей и инженеров-программистов с помощью ИИ ускорить разработку такой персонализированной системы автоматических сообщений (PAMS).

Результаты оказались впечатляющими. Команда из 11 специалистов из разных областей, включая медицину и информатику, успешно разработала версию инструмента для диабетиков с помощью ChatGPT всего за 40 часов. Примечательно, что традиционный подход, не связанный с использованием искусственного интеллекта, для аналогичного проекта потребовал более 200 часов работы программистов.

Однако исследование подчеркивает ключевое преимущество: врачи и медсестры с их глубоким пониманием медицинского контекста могут использовать ИИ для руководства инженерами программного обеспечения без необходимости изучать сложные языки программирования. Традиционно общение между медицинскими работниками и инженерами может быть затруднено техническим жаргоном. В данном исследовании команда врачей могла просто набрать свои идеи на простом английском языке и с помощью ChatGPT перевести их в инструкции для разработчиков программного обеспечения.