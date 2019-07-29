Врачи назвали самые бесполезные, но популярные у россиян лекарства

Одно из таких средств — анальгин. Его основной недостаток — тяжёлые побочные эффекты (например, анафилактический шок). В США и Европе препарат уже давно запрещён.

Не рекомендуют врачи и противомикробный бисептол. Дело в том, что у микроорганизмов, с которыми он должен бороться, уже выработалась устойчивость к препарату.

Бесполезен корвалол. Кроме того, он содержит транквилизатор и может вызвать привыкание.

У валидола как средства, помогающего при сердечно-сосудистых заболеваниях, нет доказанной эффективности. Антибиотик левомицетин тоже устарел и вызывает побочные эффекты.

Все эти препараты советуют заменить более современными аналогами или же действующими лекарствами.