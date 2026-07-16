Врачи оценили вероятность существования брекетов в XVIII веке

Краткий ответ — скорее да, чем нет. Приспособления, похожие на современные брекеты, существовали ли в XVIII веке. Основы ортодонтии как науки заложил французский врач Пьер Фошар, которого называют «отцом современной стоматологии». В 1728 году он опубликовал труд, где описал метод выравнивания зубов с помощью металлической дуги в форме подковы. Это устройство называлось «бандо» или «бандолет».

Мария Антуанетта прибыла во Францию из Австрии в подростковом возрасте, чтобы выйти замуж за будущего короля. Её готовили к придворной жизни: учили языку, этикету и следили за внешностью.