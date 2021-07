Врачи перечислили пять самых эффективных диет для похудения

Первой в списке оказалась средиземноморская диета, передаёт Eat This, Not That! Отличительной особенностью такого типа питания является умеренное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и «налегание» на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и т.д.

Также специалисты предлагают придерживаться растительной диеты, очень близкой к веганской.

Ещё одной рекомендацией диетолог является диета Engine 2. Она очень похожа на веганскую, но при этом ещё более строгая в плане ограничений. Помимо исключения продуктов животного происхождения, диета ограничивает потребление масел, обработанных продуктов, сахара и соли.

Для тех же, кто не может отказаться от мяса, врачи рекомендуют флекситарианскую диету. Она, как и средиземноморская диета, поощряет умеренное потребление продуктов. По своей сути она похожа на вегетарианство, но с возможностью употреблять продукты животного происхождения.

И последняя, пятая рекомендованная диета — диета Орниша. В её основу легло употребление большого количества сложных углеводов, фруктов, овощей, злаков и бобовых.