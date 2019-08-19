Врачи предупредили об опасности яблочного сока

Эксперт рекомендует пить не более трёх стаканов яблочного сока в неделю. Причём лучше всего это делать через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль. Дело в том, что яблочный сок отличается повышенным содержанием органических кислот.

Кроме того, по словам диетолога, сок может резко повысить уровень глюкозы в крови. По этой причине его лучше пить в первой половине дня. Но не на голодный желудок, так как высокая кислотность напитка может оказать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт.

К тому же надо помнить, что пакетированные соки менее полезны, чем свежевыжатые. В них содержится больше сахара.