Врачи провели операцию пациенту, находившемуся в 32 километрах от них

Робот, который использовался, называется CorPath GRX. Он выполнял конкретную функцию: вставлял небольшой стент, чтобы открыть кровеносные сосуды в сердце. Такое вмешательство проводится на пациентах с атеросклерозом. Хирург, который управлял роботом, наблюдал за процессом через специальную станцию с камерами.

«Применение робототехники для дистанционного лечения может обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи, которая в противном случае была бы невозможна», — говорит врач, контролировавший операцию.

Конечно, одного робота для полноценной операции не хватило бы. Поэтому он работал вместе с «живыми» врачами. Но это первый такой успешный опыт в истории медицины.