Врачи раскрыли простой способ снизить давление без лекарств

Мнение врачей приводит «Лента.ру». Они утверждают, что низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения могут снизить высокое кровяное давление. В целом, такие тренировки подходят для профилактики гипертонии. Их стоит выполнять регулярно в течение 12 минут.

Речь идёт об упражнениях, направленных на сокращение определённой мышцы или группы мышц. Их нужно выполнять в одном положении без движения.

Врачи также напомнили, что повышенное кровяное давление можно не заметить. Но такое состояние смертельно опасно, из-за него повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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