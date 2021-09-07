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Врачи раскрыли простой способ снизить давление без лекарств

Нужны физические упражнения
Американские врачи рассказали, как можно снизить давление, не принимая лекарственные препараты.
Врачи раскрыли простой способ снизить давление без лекарств

Мнение врачей приводит «Лента.ру». Они утверждают, что низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения могут снизить высокое кровяное давление. В целом, такие тренировки подходят для профилактики гипертонии. Их стоит выполнять регулярно в течение 12 минут.

Речь идёт об упражнениях, направленных на сокращение определённой мышцы или группы мышц. Их нужно выполнять в одном положении без движения.

Врачи также напомнили, что повышенное кровяное давление можно не заметить. Но такое состояние смертельно опасно, из-за него повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по использованию различных методов лечения посоветуйтесь со специалистом.