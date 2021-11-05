Врачи рассказали, как определить рак ротовой полости

Врачи рассказали, как определить рак ротовой полостиНо не стоит бить тревогу раньше времени
По словам врачей, такого рода пятна могут быть одним из признаком рака ротовой полости. Они объяснили, что об онкологии могут также свидетельствовать не заживающие в течение нескольких недель язвы, аномальная шишка на шее и постоянные боли в ушах и горле. Помимо этого, специалисты подчеркнули, что на данное заболевание могут указывать проблемы с глотанием или изменение речи человека.
При возникновении подобных симптомов врачи советуют обратиться к соответствующему специалисту. Тем не менее, они уточняют, что такие признаки могут появляться и при других болезнях.
Ранее онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае заявили, что паразит Toxoplasma gondii помогает в борьбе со злокачественными заболеваниями. По словам медиков, они нашли эффективный способ лечения рака. Паразит живет в клетках хозяина и способен вырабатывать большое количество белков для противодействия его иммунной защите. В ходе эксперимента китайские ученые использовали мутантный штамм Toxoplasma gondii с ограниченной способностью к размножению.