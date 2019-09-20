Врачи рассказали, почему люди набирают вес от проживания в однокомнатной квартире

По мнению специалистов, даже для одного взрослого человека однокомнатная квартира может казаться тесной. А вот когда ему приходится делить такое маленькое пространство с семьёй или партнёром, неизбежно возникает ощущение нехватки личного пространства. Это усиливает негативные эмоции, на фоне чего могут развиться апатия, нервозность и даже депрессия. Довольно часто люди заедают стресс, от чего могут набирать лишний вес.

Также врачи указывают на то, что в малогабаритных квартирах нет сквозной вентиляции и не хватает воздуха. Заболеваемость в тесных жилищах всегда выше, ведь инфекция проще передаётся от человека к человеку.

Стоит отметить, что ни одного научного исследования в качестве доказательной базы для своих слов специалисты не приводят.