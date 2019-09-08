Врачи рассказали, при какой болезни помогает водка

Речь идёт об остеохондрозе. Пить водку категорически запрещено, а вот делать из неё компрессы — вполне. По словам врачей, такие компрессы помогают снимать отёки и прогревают больную область, смягчая боли.

Чтобы его сделать, нужно водку (или другой крепкий алкоголь) смешать с мёдом, нанести состав на больное место и укутать целлофановыми пакетами и тёплой тканью. Держать компресс рекомендуют два часа.

Врачи также напомнили, что остеохондроз может возникнуть у любого человека. Как правило, болезнь возникает в результате травм, но может появиться и из-за того, что человек сидит в неправильной позе.