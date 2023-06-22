Врачи США нормируют жизненно важные лекарства от рака из-за острой нехватки

Цисплатин и карбоплатин - важнейшие препараты для лечения рака легких, молочной железы, мочевого пузыря, яичников, яичек, эндометрия, головы и шеи, а также других видов рака - рационализируются врачами из-за их ограниченного наличия.

Это означает, что пациенты с излечимыми формами рака могут получать уменьшенные дозы, что потенциально снижает их шансы на излечение. Нехватка этих препаратов ставит перед медицинскими работниками сложную дилемму, поскольку они должны принимать трудные решения о приоритетности пациентов.

Ожидается, что дефицит, вызванный нарушениями на одном из индийских предприятий по производству лекарств, сохранится.

В настоящее время предпринимаются усилия по увеличению производства и изучению возможности временного импорта лекарств из Китая, но для устранения основных причин нехватки лекарств необходимы долгосрочные решения.

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