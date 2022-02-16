Врачи впервые вылечили ВИЧ у женщины

Случай с женщиной, представленный на Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере, также является первым случаем с использованием пуповинной крови - более нового подхода, который может сделать лечение доступным для большего числа людей.

После получения пуповинной крови для лечения острого миелоидного лейкоза - рака, который начинается в кровообразующих клетках костного мозга - женщина находится в ремиссии и свободна от вируса уже больше года.

Этот случай является частью более крупного исследования, проводимого под руководством доктора Ивонн Брайсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и доктора Деборы Персо из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Цель исследования - проследить за 25 людьми с ВИЧ, которые подверглись трансплантации стволовых клеток, взятых из пуповинной крови, для лечения рака и других серьезных заболеваний.