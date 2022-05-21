Врачи вылечили тяжелую форму детской эпилепсии

Инфантильный спазм (ИС) является тяжелым эпилептическим синдромом младенческого возраста и составляет 50% всех случаев эпилепсии, возникающих у детей в течение первого года жизни. Современные возможности лечения этого расстройства ограничены, и большинство пострадавших младенцев вырастают с задержкой развития, умственной отсталостью и другими видами тяжелой эпилепсии.

Новое исследование показало, что уровень инсулинового фактора роста -1 (ИФР-1) и его последующей сигнализации снижен в мозге как пациентов с ИС, так и животных моделей. Более того, ученые обнаружили, что введение аналога ИФР-1 животным, страдающим ИС, успешно устраняет спазмы и аномальную активность мозга. Это исследование, опубликованное в журнале Annals of Neurology, способно изменить картину лечения детей с детскими спазмами, сообщает источник.

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