Вращающиеся вокруг мертвых звезд планеты могут помочь в поисках жизни

Исследование, проведенное под руководством астронома Джульетты Беккер из Университета Висконсин-Мэдисон, подчеркивает преимущества наблюдения за планетами земного типа на фоне тусклого фона этих небольших спокойных звезд. Эти планеты, если они смогут пережить бурные фазы своих звезд-хозяев, могут сохранять воду и атмосферу достаточно долго, чтобы поддерживать жизнь.

Исследование, находящееся на рассмотрении в журнале AAS Journals, посвящено проблемам и возможностям обнаружения планет вокруг белых карликов. В нем подчеркивается важность точных наблюдений с использованием транзитных методов для анализа атмосфер этих планет, что позволит получить более четкое представление об их потенциальной обитаемости.

Дальнейшие исследования позволят усовершенствовать стратегии выявления перспективных планетных систем белых карликов и направить будущие миссии телескопов на поиски пригодных для жизни экзопланет.