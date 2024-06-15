Наука и технологии
Опубликовано 15 июня 2024, 04:30
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Вращающиеся вокруг мертвых звезд планеты могут помочь в поисках жизни

За пределами Земли
Новое исследование показывает, что планеты, вращающиеся вокруг белых карликов — остатков звезд, исчерпавших свое топливо, — могут предоставлять уникальные возможности для изучения потенциальной среды, пригодной для жизни.
Вращающиеся вокруг мертвых звезд планеты могут помочь в поисках жизни
© Ferra

Исследование, проведенное под руководством астронома Джульетты Беккер из Университета Висконсин-Мэдисон, подчеркивает преимущества наблюдения за планетами земного типа на фоне тусклого фона этих небольших спокойных звезд. Эти планеты, если они смогут пережить бурные фазы своих звезд-хозяев, могут сохранять воду и атмосферу достаточно долго, чтобы поддерживать жизнь.

Исследование, находящееся на рассмотрении в журнале AAS Journals, посвящено проблемам и возможностям обнаружения планет вокруг белых карликов. В нем подчеркивается важность точных наблюдений с использованием транзитных методов для анализа атмосфер этих планет, что позволит получить более четкое представление об их потенциальной обитаемости.

Дальнейшие исследования позволят усовершенствовать стратегии выявления перспективных планетных систем белых карликов и направить будущие миссии телескопов на поиски пригодных для жизни экзопланет.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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