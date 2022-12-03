Вредит ли почкам частое употребление кофе? Ответ науки

Авторы новой научной работы использовали данные Роттердамского исследования, собранные в период с 1989 по 1993 год. Всего были изучены 15 тысяч человек.

В среднем они потребляли по три чашки кофе в день. Всего 4% людей вообще не пили этот напиток. Мужчины чаще употребляли кофе в больших количествах, а ещё любители напитка чаще курили, пили больше алкоголя и употребляли больше калорий.

Однако само по себе потребление кофе не влияло на скорости фильтрации в почках у здоровых мужчин и женщин. Более того, каждая чашка напитка снижала риск снижения функции почек. Также стоит учитывать, что у лиц с высоким риском развития хронической болезни почек (старше 70 лет, страдающие диабетом или ожирением) из-за кофе скорость фильтрации была немного выше.