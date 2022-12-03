Наука и технологии
13:43, 03 декабря 2022
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Вредит ли почкам частое употребление кофе? Ответ науки

Кажется, здоровым людям нечего бояться

Учёные из Медицинского центра Университета Эразма изучили, влияет ли кофе на здоровье почек.

Вредит ли почкам частое употребление кофе? Ответ науки

Фото: Unsplash

Авторы новой научной работы использовали данные Роттердамского исследования, собранные в период с 1989 по 1993 год. Всего были изучены 15 тысяч человек.

В среднем они потребляли по три чашки кофе в день. Всего 4% людей вообще не пили этот напиток. Мужчины чаще употребляли кофе в больших количествах, а ещё любители напитка чаще курили, пили больше алкоголя и употребляли больше калорий.

Однако само по себе потребление кофе не влияло на скорости фильтрации в почках у здоровых мужчин и женщин. Более того, каждая чашка напитка снижала риск снижения функции почек. Также стоит учитывать, что у лиц с высоким риском развития хронической болезни почек (старше 70 лет, страдающие диабетом или ожирением) из-за кофе скорость фильтрации была немного выше.

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