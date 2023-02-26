Наука и технологии
13:42, 26 февраля 2023
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Вредит ли слуху активное шумоподавление в наушниках

Сейчас подобная технология встречается очень часто

Сегодня можно найти много наушников с технологией активного шумоподавления, то есть ANC. Некоторые пользователи считают, что эта технология вредит слуху. Но так ли это на самом деле?

Вредит ли слуху активное шумоподавление в наушниках

Фото: Windows Central

Технология активного шумоподавления первоначально применялась только представителями определённых профессий. Например, пилотами и теми, кто работает при высоком уровне шума.

Шумоподавление работает таким образом, что создаёт звуковые волны, которые противоположны шумовым волнам во внешнем мире. В результате шум становится минимальным. В качественных наушниках есть для этой цели сразу две пары микрофонов: внешние и внутренние. Благодаря этому получается избежать усиления шума и шипения.

Вредит ли слуху активное шумоподавление в наушниках

Eugene Chystiakov

Вообще технология активного шумоподавления при соблюдении всех правил эксплуатации снизить слух не может. Но есть ли другие опасности для здоровья?

Из-за использования наушников с ANC человек может ощущать тошноту, головокружение, дискомфорт (объясняется это с тем, что уши и мозг не получают сигналы от окружающей среды). Также активное шумоподавление нельзя использовать тем, кто страдает морской болезнью. В редких случаях человек способен ощутить давление в ушах, когда включено активное шумоподавление. Но подобное встречается и тогда, когда используются наушники без шумодава.

Самый главный риск использования шумоподавления состоит в том, что эта технология может помешать вам услышать какие-то важные звуки. К примеру, сигнал автомобиля или крик.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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