Вредит ли слуху активное шумоподавление в наушниках

Вообще технология активного шумоподавления при соблюдении всех правил эксплуатации снизить слух не может. Но есть ли другие опасности для здоровья?

Из-за использования наушников с ANC человек может ощущать тошноту, головокружение, дискомфорт (объясняется это с тем, что уши и мозг не получают сигналы от окружающей среды). Также активное шумоподавление нельзя использовать тем, кто страдает морской болезнью. В редких случаях человек способен ощутить давление в ушах, когда включено активное шумоподавление. Но подобное встречается и тогда, когда используются наушники без шумодава.

Самый главный риск использования шумоподавления состоит в том, что эта технология может помешать вам услышать какие-то важные звуки. К примеру, сигнал автомобиля или крик.

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