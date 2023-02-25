Вредна ли дважды кипячённая вода для здоровья

Есть мнение, будто вода, которую кипятили несколько раз, становится непригодна для питья. Якобы в ней образуются вредные соединения. Учёные решили развенчать этот миф.

Они прокипятили 15 литров воды 18 раз до тех пор, пока она полностью не испарилась. После каждого кипячения учёные остужали воду и проверяли её на пригодность для питья. В частности, содержание в ней железа, магния, меди, селена, хлора и других элементов. Проверяли вкусовые свойства воды и запах, а также наличие кишечной палочки. В результате, отклонений было не найдено. Учёные пришли к выводу, что многократно кипячённую воду можно пить.