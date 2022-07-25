Вредна ли косметика для беременных

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Вредна ли косметика для беременныхУчёные нашли новые данные
Американские учёные выяснили, что фталаты, содержащиеся в косметических средствах, лаке для ногтей и пластиковых упаковках для продуктов могут вызвать преждевременные роды.
Исследователи изучили данные 6045 американок, которые родили детей в период с 1983 по 2018 год. У девяти процентов были преждевременные роды. В образцах их мочи выявили метаболиты фталатов. Учёные пришли к выводу, что эти вещества повышают риск преждевременных родов на 14-16%.
Наиболее опасные виды фталатов, согласно исследованию, содержатся в лаке для ногтей и косметике. Учёные посоветовали беременным выбирать продукцию, которая не содержит фталатов и перейти на натуральную домашнюю пищу, не используя пластик.