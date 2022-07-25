Вредна ли косметика для беременных

Исследователи изучили данные 6045 американок, которые родили детей в период с 1983 по 2018 год. У девяти процентов были преждевременные роды. В образцах их мочи выявили метаболиты фталатов. Учёные пришли к выводу, что эти вещества повышают риск преждевременных родов на 14-16%.

Наиболее опасные виды фталатов, согласно исследованию, содержатся в лаке для ногтей и косметике. Учёные посоветовали беременным выбирать продукцию, которая не содержит фталатов и перейти на натуральную домашнюю пищу, не используя пластик.