Вредные «вечные химикаты» удалили из воды с помощью нового метода

Исследовательская группа под руководством доктора Астрид Мюллер сосредоточилась на конкретном типе PFAS под названием перфтороктансульфонат (PFOS). Это химическое вещество, когда-то широко использовавшееся в пятновыводящих средствах, сегодня запрещено во многих странах мира. Однако PFOS по-прежнему широко распространен в окружающей среде, загрязняя источники водоснабжения даже после того, как производители прекратили его использование.

Ключ к новому методу лежит в нанокатализаторах. Используя уникальную методику с применением импульсных лазеров и жидкого синтеза, исследователи создали катализаторы с заданными свойствами поверхности, что позволило им эффективно воздействовать на молекулы PFOS и расщеплять их. Кроме того, команда прикрепила эти нанокатализаторы к легкодоступной и влаголюбивой углеродной бумаге, создав экономичную и эффективную систему.

В процессе используется легкодоступный гидроксид лития, который эффективно удаляет атомы фтора из химических веществ PFOS, делая их, по сути, безвредными. Это значительное преимущество по сравнению с существующими методами, которые часто опираются на дорогие и сложные материалы, такие как алмаз, легированный бором. По расчетам ученых, очистка одного кубометра воды с помощью нового метода обойдется почти в 100 раз дешевле, чем при традиционном подходе.

Хотя это значительный прорыв, исследователи все еще изучают способы дальнейшей оптимизации процесса.

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