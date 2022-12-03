Времена меняются, привычки остаются: на полях книги 8 века нашли женские каракули

Цифровые методы обработки изображений позволили исследователям увидеть и интерпретировать надписи и каракули, сделанные на полях, которые были практически невидимы невооруженным глазом. Пометки были сделаны на книге под названием MS. Selden Supra 30, копии Деяний апостолов.

Согласно блогу Бодлианской библиотеки, читатели и владельцы рукописей иногда писали свои имена в книгах. Включение имени Эадбург может означать, что она владела книгой или читала ее – возможно, и то, и другое.