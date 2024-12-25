Время напомнить вам о самом большом в мире самолете из дерева, летавшем лишь раз

С размахом крыльев 97,54 м и восемью мощными двигателями «Геркулес» был самым большим самолетом своего времени. Несмотря на критику и задержки, Хьюз совершил на нем один полет в 1947 году во время мероприятия для прессы в Калифорнии. Самолет парил над водой на высоте 21 метра всего 26 секунд, преодолев расстояние в одну милю (примерно 1,6 км).

После короткого полета самолет хранился в построенном на заказ ангаре и десятилетиями поддерживался в рабочем состоянии по приказу Хьюза.

Сегодня «Еловый гусь» выставлен в музее авиации и космонавтики в штате Орегон.