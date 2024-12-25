Время напомнить вам о самом большом в мире самолете из дерева, летавшем лишь раз

Опубликовано 25 декабря 2024, 23:391 мин.
Время напомнить вам о самом большом в мире самолете из дерева, летавшем лишь разВполне успешно
New Atlas вспомнили о самом большом деревянном самолете, летавшим лишь раз. Самолет H-4 Hercules, более известный как «Еловый гусь», остается одним из самых уникальных самолетов, когда-либо созданных. Разработанный во время Второй мировой войны для перевозки войск и грузов через Атлантику, он был детищем Говарда Хьюза и Генри Кайзера. Из-за нехватки материалов в военное время массивный самолет был построен преимущественно из березы с использованием инновационной технологии ламинированной фанеры.
С размахом крыльев 97,54 м и восемью мощными двигателями «Геркулес» был самым большим самолетом своего времени. Несмотря на критику и задержки, Хьюз совершил на нем один полет в 1947 году во время мероприятия для прессы в Калифорнии. Самолет парил над водой на высоте 21 метра всего 26 секунд, преодолев расстояние в одну милю (примерно 1,6 км).
После короткого полета самолет хранился в построенном на заказ ангаре и десятилетиями поддерживался в рабочем состоянии по приказу Хьюза.
Сегодня «Еловый гусь» выставлен в музее авиации и космонавтики в штате Орегон.