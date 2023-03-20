Время перемен: вот так теперь выглядит логотип «Одноклассников»А ещё соцсеть запускает шоу с Сергеем Буруновым
Социальная сеть «Одноклассники» анонсировала старт своего первого оригинального шоу «ОКнутые люди», которое будет посвящено необычным хобби пользователей. Ведущим проекта стал актёр Сергей Бурунов, а среди гостей — известные блогеры, телеведущие и музыканты. Шоу выйдет эксклюзивно на платформе «Одноклассники» в 2023 году. Там покажут новый логотип соцсети.
Фото: Одноклассники
В рамках шоу звёздные гости будут угадывать, чем увлекаются обычные люди из соцсети. «ОКнутые люди» — это первое собственное шоу соцсети, которое открывает линейку оригинальных проектов для пользователей. В компании говорят, что это «первый шаг к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети». В рамках этого процесса «Одноклассники» также обновят свой логотип — он сократится до «ОК».
Новый логотип будет использоваться в рекламной кампании шоу и на сайте соцсети с 20 марта 2023 года. Его разработкой занималось брендинговое агентство «Супрематика».