Время перемен: вот так теперь выглядит логотип «Одноклассников»

В рамках шоу звёздные гости будут угадывать, чем увлекаются обычные люди из соцсети. «ОКнутые люди» — это первое собственное шоу соцсети, которое открывает линейку оригинальных проектов для пользователей. В компании говорят, что это «первый шаг к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети». В рамках этого процесса «Одноклассники» также обновят свой логотип — он сократится до «ОК».

Новый логотип будет использоваться в рекламной кампании шоу и на сайте соцсети с 20 марта 2023 года. Его разработкой занималось брендинговое агентство «Супрематика».