Все деревни Индии оснастят высокоскоростным интернетом

Премьер-министр отметил, что технологии играют важную роль в развивающихся странах. Моди заявил, что в ближайшую тысячу дней каждая деревня в Индии будет подключена к интернету через оптоволоконное соединение.

Моди напомнил, что до 2014 года только пять десятков панчаят (орган местного самоуправления в сельских регионах Индии) в стране были подключены по оптоволокну. За последние шесть лет это число значительно выросло.

Напомним, недавно индийские власти решили заблокировать ряд китайских сервисов, в том числе TikTok, соцсеть WeChat, браузер UC, сервис микроблогов Weibo, игру Clash of Kings и другие приложения.