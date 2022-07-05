Все доставки еды Яндексу? VK продаст Delivery Club

Сообщается, что переговоры идут в рамках сделки по продаже Яндексом сервисов «Новости» и «Дзен». Журналисты утверждают, что Яндекс может обменять Delivery на свои проекты. Однако случится это только в том случае, если сделку одобрит ФАС.

Один из источников говорит, что VK и Сбер обсуждают продажу Delivery уже давно. Якобы VK решила развиваться вокруг контентных сервисов: соцсетей, мессенджеров и видеосервисов, а доставка еду сюда не укладывается. Отмечается, что продажа пока в стадии переговоров. Яндекс со своей стороны готов к покупке, если оба акционера будут готовы выйти из сервиса.