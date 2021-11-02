Все ли живые организмы нуждаются в воде

На самом деле вода считается настолько важной частью процесса зарождения и поддержания жизни, что мало кто из учёных допускает возможность существования организмов без неё. Но почему это так? Тому есть несколько объяснений.

Всё дело в химических особенностях воды. В наших клетках постоянно происходит множество химических реакций. Для того чтобы они совершались быстро, участвующие в реакциях молекулы должны в чём-то растворяться, а вода считается универсальным растворителем.

Кроме того, полярность воды помогает в образовании тонких мембран, в которые заключены все живые клетки. Ещё одно полезное свойство H2O - когезия (образование связи между молекулами одного тела). Также она обеспечивает транспортировку питательных веществ, избавляет от ненужных веществ, участвует в фотосинтезе. И это лишь малая часть доказательств важной роли воды для живых существ.