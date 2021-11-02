Все ли живые организмы нуждаются в воде

Все ли живые организмы нуждаются в водеОбъясняет эксперт
На самом деле вода считается настолько важной частью процесса зарождения и поддержания жизни, что мало кто из учёных допускает возможность существования организмов без неё. Но почему это так? Тому есть несколько объяснений.
Всё дело в химических особенностях воды. В наших клетках постоянно происходит множество химических реакций. Для того чтобы они совершались быстро, участвующие в реакциях молекулы должны в чём-то растворяться, а вода считается универсальным растворителем.
Кроме того, полярность воды помогает в образовании тонких мембран, в которые заключены все живые клетки. Ещё одно полезное свойство H2O - когезия (образование связи между молекулами одного тела). Также она обеспечивает транспортировку питательных веществ, избавляет от ненужных веществ, участвует в фотосинтезе. И это лишь малая часть доказательств важной роли воды для живых существ.
Бывают ли формы жизни, которым вода вообще не нужна? Возможно, такое существует на других планетах, отличных от нашей, но, скорее всего, даже там организмам потребуется растворитель для ускорения химических процессов. И учёным пока что неизвестно другое вещество, которое бы делало это лучше воды.