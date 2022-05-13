Все несбывшиеся предсказания Илона Маска собрали в одном месте

Так, например, в первую очередь наши коллеги отметили его обещания, согласно которым электромобили Tesla станут полностью автономны в «следующем году». Подобное от него то и дело можно услышать уже на протяжении последних девяти лет.

Вместе с тем предприниматель также заявлял, что уже к 2020 году на дорогах общего пользования будет больше 1 млн автономных такси. Этот прогноз также не сбылся.

Ещё из интересных промахов можно отметить, что Маск обещал к 2020 году начать чипировать людей в рамках деятельности собственного стартапа Neuralink.

Из слов миллиардера, которые получится проверить ещё не скоро, журналисты вспомнили о его прогнозе, согласно которому к 2050 году на Марсе будет жить 1 млн человек. Они также шутливо подметили, что темпы колонизации планеты зависят количества погибших в пути людей.