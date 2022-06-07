Все новинки Apple с прошедшей презентации в ролике на одну минуту

Apple почти в двухчасовой презентации подробно рассказала о нововведениях в iOS 16, macOS Ventura, iPadOS 16, watch OS 9. Из оборудования компания показала новое поколение фирменного чипсета M2, а также новые MacBook Air и MacBook Pro на нём.

Обновлённый экран блокировки, совместное использование устройств, новые функции безопасности и Air в свежем дизайне — всё это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть об этом.