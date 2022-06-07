Все новинки Apple с прошедшей презентации в ролике на одну минуту

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Все новинки Apple с прошедшей презентации в ролике на одну минутуЭкономим ваше время
Вчера, 6 июня, Apple провела презентацию в рамках ежегодной конференции разработчиков WWDC 2022. Там компания представила не только новые версии своих операционных систем, но и аппаратные новинки. Для вашего удобства собрали все самые важные анонсы в коротком ролике.
Apple почти в двухчасовой презентации подробно рассказала о нововведениях в iOS 16, macOS Ventura, iPadOS 16, watch OS 9. Из оборудования компания показала новое поколение фирменного чипсета M2, а также новые MacBook Air и MacBook Pro на нём.
Обновлённый экран блокировки, совместное использование устройств, новые функции безопасности и Air в свежем дизайне — всё это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть об этом.