Все открытые людьми планеты собрали в одном видео

А это 4 тысячи штук. NASA постаралось уместить в минутном ролике 28 лет поисков этих экзопланет.

Экзопланетами называют планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Впервые их обнаружили в конце 80-х годов прошлого века. Сегодня же около 4000 объектов утверждены и зарегистрированы. Существует ещё почти 3000 «кандидатов» на статус экзопланет, которых учёным только предстоит тщательно изучить.

Одна из целей астрономов — найти такие объекты, которые могли бы быть пригодны для жизни. Особенно интересны для исследователей «землеподобные» экзопланеты, которые находятся в «зоне обитаемости» своей звезды. В основном планеты находят транзитным методом, отслеживая изменения уровни яркости звезды при прохождении на её фоне объекта.