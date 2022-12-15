Все плохо: Илон Маск продал акций Tesla еще на $3,58 млрд

Скорее всего это связано с тем, что рекламодатели “бегут” от недавно купленной Маском соцсети Twitter. Так, в ноябре число посещений рекламного менеджера Twitter упало на 85% по сравнению с прошлым годом. Если учитывать, что 89% прошлогоднего дохода Twitter были получены от рекламы, можно утверждать, что у компании сейчас не самые лучшие времена.

Как минимум, об это еще и говорит то, что Twitter перестал платить за аренду некоторых офисных помещений, к тому же компания уже пережила несколько волн увольнений сотрудников. О чем также напомнило издание.