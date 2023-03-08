Все равно не успели: Google хотела добавить нейросеть в свои продукты еще три года назад

Все равно не успели: Google хотела добавить нейросеть в свои продукты еще три года назадНо руководители компании запрещали
Еще в мае 2021 года Google говорила, что было бы неплохо добавить разговорные нейросети в свои продукты, такие как Ассистент, поисковик и не только. Wall Street Journal подробно описал историю Google с ее чат-ботами. Оказалось, Google задумывалась об этом еще три года назад, но конкуренты компанию опередили.
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До LaMDA, анонсированного в 2021 году, была Meena, о которой впервые стало известно в начале 2020 года. Тогда команда Google Brain опубликовала исследовательскую работу, в которой описывался чат-бот, "который может болтать о чем угодно".
В то время команда хотела выпустить свой инструмент в ограниченном виде, как это сделала OpenAI с GPT-2, но руководство Google отклонило предложение на том основании, что чатбот не соответствует принципам ИИ компании, касающимся безопасности и справедливости.
Вскоре Meena стала LaMDA, когда у нее появилось больше данных и вычислительной мощности. В это время, в 2020 году, команда "искала способы интегрировать LaMDA в Google Ассистент", пишет издание. Начались эксперименты с использованием LaMDA в Google Ассистенте. Однако руководители Google не стали выставлять чат-бота на всеобщее обозрение.
Все эти задержки и запреты и привели к тому, что Microsoft уже вовсю улучшает чат-бот с ИИ в Bing, а “воз” Google “и ныне там”.