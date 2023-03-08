Все равно не успели: Google хотела добавить нейросеть в свои продукты еще три года назад

До LaMDA, анонсированного в 2021 году, была Meena, о которой впервые стало известно в начале 2020 года. Тогда команда Google Brain опубликовала исследовательскую работу, в которой описывался чат-бот, "который может болтать о чем угодно".

В то время команда хотела выпустить свой инструмент в ограниченном виде, как это сделала OpenAI с GPT-2, но руководство Google отклонило предложение на том основании, что чатбот не соответствует принципам ИИ компании, касающимся безопасности и справедливости.

Вскоре Meena стала LaMDA, когда у нее появилось больше данных и вычислительной мощности. В это время, в 2020 году, команда "искала способы интегрировать LaMDA в Google Ассистент", пишет издание. Начались эксперименты с использованием LaMDA в Google Ассистенте. Однако руководители Google не стали выставлять чат-бота на всеобщее обозрение.

Все эти задержки и запреты и привели к тому, что Microsoft уже вовсю улучшает чат-бот с ИИ в Bing, а “воз” Google “и ныне там”.