Все российские банки оказались уязвимы перед хакерами

Специалисты центробанка в этом году проверили 75 банков на соответствие требованиям. Эту процедуру, как регулятор, Банк России имеет право проводить с прошлого года. В 2018 он успел проверить 58 банков.

Оказалось, что во всех этих организациях есть различные нарушения в плане кибербезопасности. Но, как сказала Набиуллина, обнаруженные проблемы нельзя назвать критическими. Впрочем, они могут стать серьёзными, если банки не будут придавать им значения и не устранят их.

Информацией глава центробанка поделилась на Международном конгрессе по кибербезопасности. ТАСС также пишет, что ранее заместитель председателя регуляторного органа сообщал о планах провести стресс-тестирование банков на киберугрозы.