Все российские боевые самолёты оснастят проверенной в Сирии системой прицеливания

Министр рассказал, что в России создали доработанную почти до совершенства систему прицеливания при бомбометании. Её проверили в боевых условиях. Сейчас систему ставят «фактически на все наши (прим. российские) самолёты, которые имеют системы для бомбометания». Под боевыми условиями Шойгу имел в виду опыт в Сирии.

«Невозможно быть готовым, не проверяя себя в боевых условиях. Невозможно готовить войска исключительно на учебной технике. Учебная техника, как бы вы ни хотели, — это учебная техника», — отметил министр.

Шойгу также сообщил, что российская авиация показывает впечатляющие результаты.