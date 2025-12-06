Наука и технологии
Опубликовано 06 декабря 2025
1 мин.

Все восемь стыковочных узлов МКС впервые за 25 лет полностью заняты кораблями

Впервые за долгое время
На Международной космической станции впервые за 25 лет заняты все восемь стыковочных узлов. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса и спецкор ТАСС на МКС Сергей Кудь-Сверчков.
© NASA

По его словам, сейчас к станции одновременно пристыкованы восемь кораблей. Среди них два российских пилотируемых корабля — «Союз МС-27» и «Союз МС-28», два грузовых «Прогресса», американские грузовые корабли Cygnus и Cargo Dragon, пилотируемый Crew Dragon, а также японский грузовой HTV-X. Такой состав сохранится до 9 декабря, когда «Союз МС-27» отправится обратно на Землю.

Кудь-Сверчков пояснил, что столь высокая загруженность станции — результат совпадения графиков запусков и стыковок разных стран.

«Союз МС-28» прибыл на МКС 27 ноября. На борту — космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Экипаж проведет на орбите около 242 дней и вернется в конце июля 2026 года.

«Союз МС-27» прибыл ранее — 8 апреля. Он доставил российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима. Их возвращение на Землю запланировано на 9 декабря.