Все восемь стыковочных узлов МКС впервые за 25 лет полностью заняты кораблями

По его словам, сейчас к станции одновременно пристыкованы восемь кораблей. Среди них два российских пилотируемых корабля — «Союз МС-27» и «Союз МС-28», два грузовых «Прогресса», американские грузовые корабли Cygnus и Cargo Dragon, пилотируемый Crew Dragon, а также японский грузовой HTV-X. Такой состав сохранится до 9 декабря, когда «Союз МС-27» отправится обратно на Землю.

Кудь-Сверчков пояснил, что столь высокая загруженность станции — результат совпадения графиков запусков и стыковок разных стран.

«Союз МС-28» прибыл на МКС 27 ноября. На борту — космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Экипаж проведет на орбите около 242 дней и вернется в конце июля 2026 года.

«Союз МС-27» прибыл ранее — 8 апреля. Он доставил российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима. Их возвращение на Землю запланировано на 9 декабря.