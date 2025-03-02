«Всегда охотник»: командование Космических сил США представило новый девиз

SpOC является частью Космических сил США, которые были созданы в 2019 году для защиты интересов США в космосе. Хотя общий девиз Космических сил — «Semper Supra» («Всегда выше»), SpOC фокусируется на космических боевых действиях и разведывательных операциях.

Недавно руководители SpOC посетили Южную Корею и Японию, чтобы укрепить партнерские отношения. Во время визита в Японию старший мастер-сержант Калеб Ллойд подчеркнул важность тесного сотрудничества с союзниками для совершенствования космической обороны и «обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона».