Опубликовано 02 марта 2025, 04:301 мин.
«Всегда охотник»: командование Космических сил США представило новый девиз«Semper Venator»
Командование космических операций США (SpOC) ввело новый девиз: «Semper Venator», что в переводе с латыни означает «Всегда охотник». Объявление сопровождалось драматическим видеороликом с музыкой в стиле хэви-метал и кадрами работы военнослужащих.
SpOC является частью Космических сил США, которые были созданы в 2019 году для защиты интересов США в космосе. Хотя общий девиз Космических сил — «Semper Supra» («Всегда выше»), SpOC фокусируется на космических боевых действиях и разведывательных операциях.
Недавно руководители SpOC посетили Южную Корею и Японию, чтобы укрепить партнерские отношения. Во время визита в Японию старший мастер-сержант Калеб Ллойд подчеркнул важность тесного сотрудничества с союзниками для совершенствования космической обороны и «обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона».