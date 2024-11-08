Всего 5 минут активности в день снизят давление, выяснили ученые

В ходе исследования, опубликованного в журнале Circulation, ученые разделили повседневную активность на несколько типов: сон, сидячее положение, медленная и быстрая ходьба, положение стоя и более интенсивные упражнения, такие как бег или велопрогулки. Они выяснили, что замена менее активных действий на всего 5 минут упражнений может снизить систолическое давление на 0,68 мм рт. ст. и диастолическое — на 0,54 мм рт. ст.

Такие изменения могут значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для улучшения систолического давления достаточно 20 минут упражнений в день, а для диастолического — 10 минут. Важный вывод из исследования: даже небольшие физические нагрузки, такие как подъем по лестнице или короткие велопрогулки, могут быть полезны для здоровья сердца.

Доктор Джо Блоджетт из UCL, автор исследования, отметила, что для большинства людей именно упражнения, а не прогулки, играют ключевую роль в снижении давления. Она также подчеркнула, что не нужно выполнять интенсивные тренировки, чтобы добиться положительного эффекта — достаточно интегрировать активные действия в повседневную жизнь.

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