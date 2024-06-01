Всего через 290 млн лет после Большого взрыва уже была галактика. Она «странная»

В период «космического рассвета», который длися примерно от 50 миллионов до миллиарда лет после Большого взрыва, происходило формирование первых звезд, черных дыр и галактик. Используя свои инфракрасные возможности, «Уэбб» заглянул в эту раннюю эпоху, открыв древние галактики, ранее скрытые от глаз.

JADES-GS-z14−0 была впервые замечена в октябре 2023 года с красным смещением 14, что указывает на ее огромную удаленность. Последующие наблюдения в январе подтвердили ее рекордный статус, сместив предыдущего рекордсмена, JADES-GS-z13−0, обнаруженного «Уэббом» в 2022 году.

Что делает это открытие еще более интригующим, так это его неожиданная яркость. Размер галактики и ее светимость указывают на массу, в сотни миллионов раз превышающую массу нашего Солнца, что весьма странно для столь «раннего» объекта.