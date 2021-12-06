Всего один человек заразил «дельта»-штаммом 90% заболевших россиян

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Всего один человек заразил «дельта»-штаммом 90% заболевших россиянВыяснили учёные
Российские исследователи опубликовали препринт статьи о штамме коронавируса «дельта», эпидемия которого продолжается в стране. Из научной работы стало известно кое-что любопытное.
Кратко о работе рассказал один из авторов в Facebook. Учёные показали, что более 90% случаев «дельты» в России были вызваны одним-единственным вирусом, завезённым в страну весной. Автор отметил, что если человек заразился ковидом в России летом или осенью 2021 года, то почти наверняка он болел вариантом AY.122.
Отмечается, что этот вариант получил преимущество, потому что первым попал в благоприятные условия. В целом, он не отличается от других разновидностей штамма «дельта».
Напомним, сегодня Роспотребнадзор заявил, что в России обнаружили первые два случая заражения новым штаммом «омикрон».
Источник: Facebook