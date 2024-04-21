Всего один фонарный столб «положил» систему 911 в трех штатах США

В среду рабочие в Канзас-Сити устанавливали фонарный столб, когда по неосторожности перерезали оптоволоконную линию Lumen Technologies. Эта линия обеспечивала связь 911 с экстренными службами в Небраске, Неваде и Южной Дакоте, в результате чего жители этих штатов не могли связаться с экстренными службами по традиционному номеру.

Перебои в работе линии продолжались несколько часов, а в офисе шерифа округа Данди штата Небраска сообщали, что звонки принимаются с сигналами «занято». Сервис был восстановлен в течение 2,5 часов, и никаких серьезных чрезвычайных ситуаций за время простоя зарегистрировано не было. Однако этот инцидент вызывает серьезные опасения по поводу «уязвимости инфраструктуры экстренной связи» США, пишут эксперты.

«По мере того как все становится более взаимосвязанным», — говорит Кайл Крамер, технический менеджер Центра 911 округа Дуглас, — «звонки больше не направляются по традиционным медным телефонным линиям, которые часто имеют несколько путей. Вместо этого они полагаются на единые точки агрегации, что делает их более восприимчивыми к перебоям».