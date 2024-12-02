Всего $27, а заряд держит 180 дней: Xiaomi представила новую зубную щетку

Эта зубная щетка — первая модель Xiaomi с цветным дисплеем, на котором в режиме реального времени отображается информация об эффективности чистки зубов. Она оснащена 6-осевым датчиком движения, который отслеживает углы наклона щетки и предоставляет визуальную «карту зубов» для определения пропущенных участков. Щетка автоматически регулирует амплитуду и угол вибрации для эффективной чистки.

Она предлагает четыре режима чистки: щадящий, стандартный, глубокий и интеллектуальный. Аккумулятора хватает на 180 дней работы в щадящем режиме, а полная зарядка через USB Type-C занимает около 6 часов. Щетка защищена от воды по стандарту IPX8 и оснащена умными напоминаниями о чрезмерном давлении для защиты десен.

Среди других особенностей — память режимов и функция постепенного включения для предотвращения разбрызгивания зубной пасты.