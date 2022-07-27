Всего за три дня Гренландия потеряла 18 млрд тонн воды

В начале этого месяца в течение нескольких дней в Гренландии было очень жарко по местным меркам. В некоторых районах температура держалась около 15,5 ℃, что более чем на 10 градусов теплее, чем в среднем для июля, согласно сообщениям CNN.

Эти необычно высокие температуры вызвали широкомасштабное таяние снега и льда по всему ледяному щиту Гренландии. Всего за три дня, с 15 по 17 июля, эта территория потеряла около 18 миллиардов тонн воды. Этой воды хватило бы, чтобы покрыть весь штат Западная Вирджиния слоем воды примерно в 30 см.

Затем от 8 до 10 миллиардов тонн воды в день таяло и стекало с ледяного щита с 20 по 23 июля, сообщил Тед Скамбос, гляциолог из Университета Колорадо, в письме Gizmodo. Снимок со спутника “Коперник” был сделан в разгар этого таяния 22 июля.