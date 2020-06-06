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Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок
ВОЗ долго не хотела рекомендовать ношение масок всем людям
В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что носить медицинские маски во время эпидемии рекомендуется только заболевшим людям и врачам. Теперь же ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок.
Об этом сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. Он рассказал, что средства индивидуальной защиты следует советовать использовать везде, где трудно соблюдать социальную дистанцию. То есть в магазинах, транспорте и других многолюдных местах.
Гебрейесу также подчеркнул, что ношение масок — лишь часть эффективной стратегии борьбы с вирусом. И главное, чтобы они не создавали у людей ложное чувство защищённости. Одна лишь маска не спасёт никого от COVID-19, необходимо также соблюдать гигиену рук и дистанцию.
ВОЗ также выпустила новое руководство по составу тканевых масок, указав, что они должны содержать как минимум три слоя различных материалов.