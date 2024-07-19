Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2024, 11:15
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Вскрылся обман робота на торгах иностранными акциями в России: возбуждено дело

Инвесторов обвинили в манипулировании
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух инвесторов, Зинченко В.И. и Кулешова С.П., обвиняемых в манипулировании ценами на зарубежных биржевых торгах, пишет РБК.
Вскрылся обман робота на торгах иностранными акциями в России: возбуждено дело
© Michael Förtsch

По данным источников, знакомых с делом, в 2022 году они манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp, американской финансовой компании, на 154,6 миллиона рублей.

Как сообщается, подозреваемые заключали фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями через брокера "Фридом Финанс" и еще одну неустановленную финансовую организацию. Холдинг W-Empirical выступал в качестве маркет-мейкера, обеспечивая ликвидность путем подбора участников торгов даже в отсутствие контрпредложений.

Следователи утверждают, что подозреваемые искусственно сдували цены на акции, а затем разгоняли их, покупая акции по низким ценам и продавая их торговому боту по более высоким.