Вскрылся обман робота на торгах иностранными акциями в России: возбуждено дело

По данным источников, знакомых с делом, в 2022 году они манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp, американской финансовой компании, на 154,6 миллиона рублей.

Как сообщается, подозреваемые заключали фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями через брокера "Фридом Финанс" и еще одну неустановленную финансовую организацию. Холдинг W-Empirical выступал в качестве маркет-мейкера, обеспечивая ликвидность путем подбора участников торгов даже в отсутствие контрпредложений.

Следователи утверждают, что подозреваемые искусственно сдували цены на акции, а затем разгоняли их, покупая акции по низким ценам и продавая их торговому боту по более высоким.