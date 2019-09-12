Вслед за конкурентом Google Chrome внедрит автоматический обход государственных блокировок

Тестирование протокола DNS-over-HTTPS запланировано с выходом обновления Chrome 78 в октябре этого года. Данный протокол отправляет DNS-запросы на специальные серверы через зашифрованное соединение HTTPS. Это делает запросы «невидимыми» для сторонних наблюдателей, например, для интернет-провайдеров. При этом отличить DoH-запросы почти невозможно от другого HTTPS-трафика. Также шифрование по протоколу DoH может помешать методике проверки трафика, которую применяет Роскомнадзор.

Google сообщил, что переход на новый протокол вместо обычного DNS произойдёт только для нескольких DNS-провайдеров: Cleanbrowsing, Cloudflare, DNS.SB, Google, OpenDNS и Quad9. По сути, эксперимент затронет небольшую часть пользователей Chrome.