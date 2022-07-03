Вслед за криптовалютой: объем торгов криптотокенами упал на 94% с начала этого года

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Вслед за криптовалютой: объем торгов криптотокенами упал на 94% с начала этого годаСчиталось, что NFT не зависят от ситуации на рынке криптовалют
Объем торгов на торговых площадках невзаимозаменяемыми токенами (NFT) упал на 94 процента, с 16,6 млрд долларов в январе до более чем 1 млрд долларов в июне этого года.
Как показывают данные The Block, это снижение показывает, насколько сильно рынок криптовалют влияет на продажи NFT. Напомним, что сейчас криптовалюты переживают не самый лучший период своей “жизни”.
Еще полгода назад считалось, что NFT не зависят от ситуации на криптовалютном рынке. Некоторые токены, такие как популярный Bored Ape, предоставляют пользователям доступ к эксклюзивным сообществам и мероприятиям, которые сохраняют свою ценность даже при падении рынка. Но все-таки в последние месяцы цены на NFT снизились. И достаточно сильно.