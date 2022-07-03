Вслед за криптовалютой: объем торгов криптотокенами упал на 94% с начала этого года

Еще полгода назад считалось, что NFT не зависят от ситуации на криптовалютном рынке. Некоторые токены, такие как популярный Bored Ape, предоставляют пользователям доступ к эксклюзивным сообществам и мероприятиям, которые сохраняют свою ценность даже при падении рынка. Но все-таки в последние месяцы цены на NFT снизились. И достаточно сильно.