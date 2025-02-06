Вспомнили про складной дом Boxabl, который превращается в полноценное жилье за час

С момента запуска в 2020 году Casita использовалась для различных целей, включая размещение военных на базе Гуантанамо, жилье для рабочих и аренду на Airbnb. Однако компания Boxabl столкнулась с проблемами, включая сообщения о протечках и плесени, и с трудом удовлетворяет спрос, поставив всего несколько сотен единиц, несмотря на список ожидания из более чем 175 000 человек.