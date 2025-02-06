Вспомнили про складной дом Boxabl, который превращается в полноценное жилье за час

Опубликовано 06 февраля 2025, 23:191 мин.
Вспомнили про складной дом Boxabl, который превращается в полноценное жилье за часКрошечный дом с большим потенциалом
Boxabl, известная своим складным домиком Baby Box, также предлагает более просторный и комфортабельный дом под названием Casita. Площадью 33 кв. метра, он поставляется компактным, но примерно за час раскладывается в полностью оборудованное жилое пространство. Он включает в себя кухню, ванную комнату, бытовую технику, предварительно смонтированную проводку и сантехнику, что делает его готовым к заселению в течение одного дня.
© Boxabl
Casita выпускается в двух вариантах: модульный дом, требующий фундамента, и модель со встроенным шасси для мобильности. Оба варианта имеют “высокие потолки” и могут быть расширены за счет новых блоков.
С момента запуска в 2020 году Casita использовалась для различных целей, включая размещение военных на базе Гуантанамо, жилье для рабочих и аренду на Airbnb. Однако компания Boxabl столкнулась с проблемами, включая сообщения о протечках и плесени, и с трудом удовлетворяет спрос, поставив всего несколько сотен единиц, несмотря на список ожидания из более чем 175 000 человек.