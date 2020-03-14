Вспышка коронавируса в Италии улучшила экологию

В Италии сейчас установлен карантинный режим, который привёл к уменьшению транспортного потока и закрытию производств. С его введением и в целом с распространением коронавирусной инфекции в стране совпало снижение вредных выбросов. Об этом свидетельствуют данные со спутника «Сентинел-5П».

Представители ЕКА уверены, что сокращение выбросов связано с карантином. Хотя и признают, что из-за изменения погоды возможны небольшие отклонения в данных.

Ранее резкое снижение уровня выбросов диоксида азота произошло в Китае. Это тоже связали с эпидемией коронавируса.

Сейчас вспышка коронавирусной инфекции в Китае пошла на спад. В Европе она напротив набрала обороты.