Вспышка коронавируса вызовет падение продаж смартфонов в два раза

Эксперты ожидают снижения продаж смартфонов в Китае в первом квартале года на 50%. Причиной тому является эпидемия болезни, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Из неё в Китае временно закрыты розничные магазины Apple. А один из крупнейших контрактных производителей iPhone, компания Foxconn, не может полностью восстановить работу своих заводов.

Стоит отметить, что ранее поставщики смартфонов рассчитывали, что в этом году смогут восстановить рынок, который падал последние несколько лет. Помочь этому должно было развёртывание 5G-сетей. Однако теперь будут отменены или отложены даже запуски новых устройств.